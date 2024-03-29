دعاء البرق والرعد والبراكين والزلازل الواردة في السنة النبوية

يبحث الكثير من المواطنين عن دعاء البرق والرعد عبر موقع جوجل البحثي منذ اضطراب الحالة الجوية الذي شهدته البلاد خلال الساعات الماضية من رعد وبرق وسقوط أمطار رغم ارتفاع درجات الحرارة حيث وردت في السنة النبوية عدة أدعية في الظواهر الطبيعية.

دعاء البرق والرعد الواردة في السنة النبوية

هناك صيغ توضح دعاء البرق والرعد حيث تستجاب الأدعية في تلك الأوقات لذلك يفضل الكثير من المسلمين استغلال أوقات الظواهر الطبيعية في الدعاء سواء بأمور الدنيا أو الأخرة ولعل أبرز الأدعية ما يلي:-

اللهم إنس أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه.. وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه.. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وأرحمنا برحمتك يا أرحم الرحمين.. اللهم صيبا نافعا.. اللهم اجعله سقاء غيث وليس سقاء عذاب.. يا رب العالمين.. اللهم اغفرلي واعف عني وعافني وأهدني إلى الصراط المستقيم.

اللهم إني اعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي القيوم الذي لا يموت.. اللهم أصرف عنا البلاء.. إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم.. يا ذا الجلال والإكرام إني أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك.. الذي أذا دعيت به أجبت.. وإذا استرحمت به رحمت.. وإذا استفرجت به فرجت.. أن تجعل في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى الدرجات سابقين.. واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

دعاء الزلزال والبراكين

اللهم إنس أسألك العفو والعافية في الدنيا والأخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي.. وأمن روعاتي.. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي.. اللهم لا تقتلنا بغضبط.. ولا تهلكينا بعذابك.. وعافنا قبل ذلك.

اللهم ارفع عنا البلاء والراكين والزلازي والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.. اللهم إني أعوذ بك من زوال تعمتك.. وتحول عافيتك.. وفجأة نقمتك وجميع سخطك.

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