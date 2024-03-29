أدعية ليلة القدر 1445.. والليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024

أدعية ليلة القدر 1445 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خاصة مع بداية الليالي الوترية في الشهر الفضيل والتي ترغب الملايين من المسلمين في إحياؤها رغبة في رضا الله سبحانه وتعالي حيث يعد قيام تلك الليلة أفضل عند الله من قيام ألف ليلة.

أدعية ليلة القدر 1445

ننشر للقراء صيغ أدعية ليلة القدر 1445 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح والتي تسحب في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك خاصة الليالي الوترية منها والتي جاءت كما يلي:-

اللهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا خلال شهرك الكريم.. وأن تسكنا الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصلحين.. يارب العلمين.

اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم.. اللهم أرزقنا قبل رمضان قلوبا جديدة وتوبة سديدة.. وهمة شديدة.. وأعمالا صالحة عديدة.. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين.. وقيامي فيه قيام القائمين.. ونبهني فيه عن نومة الغافلين.. اللهم لا تؤاخذني بالعثرات.. وأقلني فيه من الخطايا والهفوات.. ولا تجعلني فيه عرض للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

يبحث الكثرين عن العشر الأواخر من شهر رمضان والتي تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30 مارس 2024 وتنتهي في فجر يوم الاثنين الموافق 8 ابريل 2024 حيث تأتي الليالي الوترية كما يلي:-

ليلة 21 من شهر رمضان 2024 تبدأ من مغرب يوم السبت 30 - 3 - 2024 وتنتهي في فجر يوم الأحد 31 - 3 - 2024.

ليلة 23 من شهر رمضان 2024 تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1 - 4 - 2024 وتنتهي في فجر يوم الثلاثاء 2 - 4 - 2024.

ليلة 25 من شهر رمضان 2024 تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3 - 4 - 2024 وتنتهي في فجر يوم الخميس 4 - 4 - 2024.

ليلة 27 من شهر رمضان 2024 تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5 - 4 - 2024 وتنتهي في فجر يوم السبت 6 - 4 - 2024.

ليلة 29 من شهر رمضان 2024 تبدأ من مغرب يوم الأحد 7 - 4 - 2024 وتنتهي في فجر يوم الاثنين 8 - 4 - 2024.

اقرأ أيضا

دعاء ليلة القدر رمضان 2024| ما هو الدعاء الذى أوصى به النبى؟