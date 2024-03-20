متى ليلة القدر 2024؟.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

يتساءل المسلمين بمجرد انتهاء العشر الاوائل من رمضان عن موعد ليلة القدر 2024، السؤال الذي يشغل المسلمين كل رمضان لإحياء الشعائر الدينية والعبادات التي تقربهم من الله في ليلة هى خير من ألف شهر.

موعد ليلة القدر 2024

موعد ليلة القدر هو ياتي في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وبتحديد الليالي الوترية لذلك على المسلم أن يستعد فيه لأداء الشعائر والعبادات، وفي القرآن سورة سميت على اسم الليلة، وإن كان القرآن قد نزل في رمضان، وفقا لآية "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" فإن تحديد النزول كان في ليلة القدر.

موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2024

وتبدأ العشر الأواخر من رمضان من ليلة 21 رمضان حتى ليلة 30 رمضان إذا كان الشهر كاملا، وقد ميزها الله عز وجل عن بقية أيام رمضان والسنة بأن فيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات.

وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله".

موعد ليلة الحادي والعشرين من رمضان

تبدأ من مغرب الاحد الموافق 31 مارس و21 رمضان وتنتهي فجرالاثنين 1 ابريل المقبل و21 رمضان.

موعد ليلة الثالث والعشرين من رمضان

تبدأ من مغرب الثلاثاء الموافق 2 أبريل و23 رمضان، وتنتهي فجر الاربعاء الموافق 3 أبريل المقبل.

موعد ليلة الخامس والعشرين من رمضان

تبدأ من مغرب الخميس الموافق4 أبريل و25 رمضان، وتنتهي فجر الجمعة الموافق 4 أبريل.

موعد ليلة السابع والعشرين من رمضان

تبدأ من مغرب االسبت الموافق 6 أبريل و27 رمضان وتنتهي فجر الاحد 7أبريل.

موعد ليلة التاسع والعشرين من رمضان

تبدأ من مغرب الاثنين الموافق 8 أبريل الميلادي و29 رمضان، وتنتهي فجر الثلاثاء الموافق 9 أبريل.