موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية طوال العام

تزامن موعد شم النسيم في الأعوام الماضية مع شهررمضان مما حرم الكثير من المصريين من الاحتفال به، لذا زاد اهتمامهم بالبحث عن موعد شم النسيم 2024 وهل سيتزامن مع شهر رمضان 2024 للعام الثالث على التوالي، الدستور تعرض في التقرير التالي القصة الكاملة.

شم النسيم 2024 يوم كام؟

يختلف موعد احتفال المصريون بيوم شم النسيم 2024 من عام لآخر، حيث يتزامن شم النسيم مع عيد الفصح الذي يحتفل به القبطية الأرثوذكسية حيث يكون شم النسيم في اليوم التالي له.

ووفق الحسابات الفلكية يكون موعد شم النسيم 2024 يوم الاثنين 6 مايو 2024.

ويحصل العاملون في الدولة على أجازة رسمية بمناسبة شم النسيم كما تعد أجازة للقطاع الخاص مدفوعة الأجر أيضًا، لأن شم النسيم يعتبر مهرجان وطني وليس ديني، يقضي فيه المصريون اليوم في التنزه في المساحات الخضراء، الحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان، ويتناولون الفسيخ (بوري رمادي مملح مجفف) والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.

الإجازات الرسمية 2024

هناك عدد كبير من الإجازات الرسمية التي يحصل فيها العاملون في الدولة والقطاع الخاص على أجازة رسمية، وهي كما أوضحها موقع رئاسة الجمهورية المصرية:

الأربعاء ١٠ أبريل - الجمعة ١٢ أبريل.. أجازة عيد الفطر المبارك

الخميس ٢٥ أبريل.. أجازة عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الأربعاء ٠١ مايو.. أجازة عيد العمال

الإثنين ٠٦ مايو.. أجازة شم النسيم

الأحد ١٦ يونيو.. أجازة وقفة عيد الأضحى

الإثنين ١٧ يونيو - الخميس ٢٠ يونيو.. أجازة عيد الأضحى المبارك

الأحد ٣٠ يونيو.. أجازة ثورة ٣٠ يونيو

الإثنين ٠٨ يوليو.. أجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٢٣ يوليو.. أجازة عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الإثنين ١٦ سبتمبر.. أجازة المولد النبوي الشريف

الأحد ٠٦ أكتوبر.. أجازة عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)