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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قبل عيد الفطر 2024.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يكثف قطاع كبير من المصريين من مختلف الدرجات الوظيفية البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، لا سيما مع اقتراب النصف الثاني من شهر رمضان المبارك والذي يشمل العزومات والتجمعات العائلية فضلًا عن الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك 2024. 

موعد مرتبات شهر مارس 2024 

أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس بزيادة جديدة لنحو 6 ملايين موظف وعامل في القطاع العام، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، وسيستمر صرف مرتبات شهر مارس 2024 لمدة 5 أيام حتى يوم 27 من الشهر نفسه، وتشمل مرتبات شهر مارس 2024 تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدولة

موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

قيمة مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة:

- مرتبات مارس 2024 للدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الثانية تبلغ 8 آلاف جنيه.

- مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الأولى أو ما يعادلها تصل إلى 8200 جنيه.

- مرتبات شهر مارس 2024 لدرجة المدير العام أو ما يعادلها تبلغ 9200 جنيه.

- مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

- مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدولة

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024... مع الزيادة الجديدة

مرتبات شهر أبريل 2024 

في السياق ذاته، يتساءل الموظفون عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024  وهل تصرف قبل الاحتفال بعيد الفطر، وبناءً على ما أعلنته وزارة المالية، فإن مرتبات شهر أبريل 2024 لن تصرف قبل عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يتم الصرف بعد انتهاء العيد بحوالي 9 أيام.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 

وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات أبريل 2024 للعاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحةً أنه تم تخصيص 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين وما يستحقونه، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف المتأخرات ومستحقات العاملين.

وأوضح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بالدولة سيبدأ من اليوم الحادي والعشرين من الشهر، وسيتم صرف المتأخرات في الأيام 4، 7، و8 من نفس الشهر.

إقرأ أيضًا: تصرف الأسبوع المقبل| اعرف موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

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