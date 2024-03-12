يتصدر السؤال عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 محركات البحث في مصر، إذ يهتم موظفون في القطاع العام والدولة عن راتب مارس كونه يتزامن مع شهر رمضان وكذلك الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر والاحتياج للراتب في شراء السلع ولوازم العيد، وفي هذه الأثناء يتساءل الموظفون عن صرف المراتب بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية.

تصرف الأسبوع المقبل| اعرف موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ووفق إعلان وزارة المالية من المفترض أن يبدأ صرف مرتبات شهر مارس، خلال الأيام المقبلة ومن المقرر صرفها في شهر رمضان مع الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هذه الزيادة جاءت ضمن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ومن هنا يتساءل الموظفون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس الحالي، بعد تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة والتي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين في الجهاز الإداري للدولة يوم الخميس، 21 مارس 2024. وسيستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام حتى 27 مارس 2024، وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد على مرتبات شهر مارس 2024.

جدول صرف مرتبات مارس 2024

جدول صرف مرتبات شهر مارس في رمضان 2024:

- الخميس 21 مارس (11 رمضان): اليوم الأول لصرف مرتبات مارس 2024، يليه الأحد 24 مارس (14 رمضان): اليوم الثاني لصرف المرتبات مع الزيادة، الإثنين 25 مارس (15 رمضان)، ويتبعه الثلاثاء 26 مارس (16 رمضان)، وأخيرًا، الثلاثاء 27 مارس (17 رمضان)

قيمة الحافز الوظيفي في مرتبات مارس 2024

في شهر مارس 2024، سيتم زيادة الحوافز الإضافية في مرتبات الموظفين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية. حيث ستكون الزيادة كالتالي:

- زيادة 500 جنيه في مرتبات موظفي الدرجة السادسة.

- زيادة 550 جنيهًا في مرتبات شهر مارس لموظفي الدرجة الخامسة.

- زيادة 600 جنيه في مرتبات موظفي الدرجة الرابعة.

- زيادة 650 جنيهًا في مرتبات شهر مارس 2024 لموظفي الدرجة الثالثة.

- زيادة 700 جنيه في مرتبات شهر مارس 2024 لموظفي الدرجة الثانية.

- زيادة 750 جنيهًا لموظفي الدرجة الأولى.

- زيادة 800 جنيه لمدير عام.

- زيادة 850 جنيهًا في مرتبات شهر مارس 2024 لموظفي الدرجة العالية.

- زيادة 900 جنيه لموظفي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024

يمكن صرف مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين في القطاعات الحكومية من خلال الأماكن التالية: