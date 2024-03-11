الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

باقي 10 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لموظفي الدولة

مرتبات
مرتبات

يتساءل آلاف الموظفين في القطاع العام والدولة عن موعد مرتبات صرف شهر مارس 2024، وتصدر السؤال عنه محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، كما أن هناك شريحة كبيرة تتساءل عن تبكير صرف مرتبات مارس وذلك لتزامنها مع شهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك إذ يرغب موظفو الدولة والقطاع الخاص في شراء السلع والاحتياجات الأساسية.

مرتبات شهر مارس 2024 

ينتظر المواطنون بفارغ الصبر صرف مرتبات شهر مارس 2024، بعد التصريحات الصادرة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن صرف المرتبات لهذا الشهر بزيادة جديدة تشمل العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين.

 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 

ستبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 وفقًا لبيان وزارة المالية من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، وسيستمر الصرف لمدة 5 أيام.

مرتبات مارس 2024 تصرف بالزيادة 

أوضح وزير المالية أن الحد الأدنى للزيادات المقررة للعاملين في الدولة هو 1000 جنيه شهريًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و1200 جنيه لموظفي درجات المدير العام والعالية والممتازة.

باقي 11 يوما| موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

الآن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. قيمة الزيادة رسميا

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وقيمة الحد الأدنى للأجور الجديد

سيتم زيادة الحوافز الإضافية في رواتب شهر مارس 2024 للموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المشمولين به، على النحو التالي:

قيمة زيادة مرتبات شهر مارس 2024

500 جنيه زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة السادسة

550 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الخامسة

600 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الرابعة

650 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الثالثة

700 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الثانية

750 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الأولى

800 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لمدير عام

850 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة العالية

900 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الممتازة أو ما يعادلها

إقرأ أيضًا:

 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وقيمة الحد الأدنى للأجور الجديد

شهر مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 قيمة زيادة مرتبات شهر مارس 2024 عيد الفطر المبارك زيادة مرتبات شهر مارس

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وقيمة الحد الأدنى للأجور الجديد

الأكثر قراءة

عاجل| 50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

المجاعة تفتك بسكان غزة.. الاحتلال يمارس انتهاكات وحشية بحق الفلسطينيين فى رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها