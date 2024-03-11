باقي 10 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لموظفي الدولة

يتساءل آلاف الموظفين في القطاع العام والدولة عن موعد مرتبات صرف شهر مارس 2024، وتصدر السؤال عنه محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، كما أن هناك شريحة كبيرة تتساءل عن تبكير صرف مرتبات مارس وذلك لتزامنها مع شهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك إذ يرغب موظفو الدولة والقطاع الخاص في شراء السلع والاحتياجات الأساسية.

مرتبات شهر مارس 2024

ينتظر المواطنون بفارغ الصبر صرف مرتبات شهر مارس 2024، بعد التصريحات الصادرة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن صرف المرتبات لهذا الشهر بزيادة جديدة تشمل العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

ستبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 وفقًا لبيان وزارة المالية من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، وسيستمر الصرف لمدة 5 أيام.

مرتبات مارس 2024 تصرف بالزيادة

أوضح وزير المالية أن الحد الأدنى للزيادات المقررة للعاملين في الدولة هو 1000 جنيه شهريًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و1200 جنيه لموظفي درجات المدير العام والعالية والممتازة.

سيتم زيادة الحوافز الإضافية في رواتب شهر مارس 2024 للموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المشمولين به، على النحو التالي:

قيمة زيادة مرتبات شهر مارس 2024

500 جنيه زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة السادسة

550 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الخامسة

600 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الرابعة

650 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الثالثة

700 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الثانية

750 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الأولى

800 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لمدير عام

850 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة العالية

900 جنيه زيادة في رواتب شهر مارس 2024 لموظفين من الدرجة الممتازة أو ما يعادلها

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