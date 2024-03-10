باقي 11 يوما| موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

ترتفع معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 والذي يتم فيه صرف الزيادة الجديدة في المرتبات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم تنفيذها في صرف مرتبات مارس 2024.

ننشر في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 كما جاء في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

تبقى 11 يوم على صرف مرتبات شهر مارس 2024 والموافق الخميس 21 مارس 2024 ويستمر لمدة 5 أيام.

صرف مرتبات مارس 2024 الخميس 21 مارس 2024

صرف مرتبات مارس 2024 الاحد 24 مارس 2024

صرف مرتبات مارس 2024 الاثنين 25 مارس 2024

صرف مرتبات مارس 2024 الثلاثاء 26 مارس 2024

صرف مرتبات مارس 2024 الاربعاء 27 مارس 2024

مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك تطبيق الحد الادنى للأجور الذي زاد بنسبة 50%.

مرتبات مارس 2024 للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه بدلًا من 11000 جنيه

مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه بدلًا من 9000 جنيه

مرتبات مارس 2024 للدرجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه بدلًا من 8000 جنيه

مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه بدلًا من 7000 جنيه

مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه

مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه

مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها 6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه

مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه

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