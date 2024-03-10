الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

باقي 11 يوما| موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

مرتبات
مرتبات

ترتفع معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 والذي يتم فيه صرف الزيادة الجديدة في المرتبات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم تنفيذها في صرف مرتبات مارس 2024.

 

ننشر في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 كما جاء في الكتاب الدوري الصادر  عن وزارة المالية. 

 

موعد صرف مرتبات مارس 2024 

 

تبقى 11 يوم على صرف مرتبات شهر مارس 2024 والموافق الخميس 21 مارس 2024 ويستمر لمدة 5 أيام. 

صرف مرتبات مارس 2024  الخميس 21 مارس 2024 

صرف مرتبات مارس 2024  الاحد 24 مارس 2024 

صرف مرتبات مارس 2024  الاثنين 25 مارس 2024 

صرف مرتبات مارس 2024  الثلاثاء 26 مارس 2024 

صرف مرتبات مارس 2024  الاربعاء  27 مارس 2024 

 

مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة 

 

يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك تطبيق الحد الادنى للأجور الذي زاد بنسبة 50%.

 

مرتبات مارس 2024  للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه بدلًا من 11000 جنيه

مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه بدلًا من 9000 جنيه

مرتبات مارس 2024  للدرجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه بدلًا من 8000 جنيه

مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه بدلًا من 7000 جنيه

مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه

مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه

مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها 6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه

مرتبات مارس 2024  للدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه

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صرف مرتبات مارس بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

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