الآن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. قيمة الزيادة رسميا

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 محور اهتمام أكثر من 6 ملايين موظفي حكومي في جهات إدارية مختلفة، وذلك مع انطلاق شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة حيث يرغب الكثيرين من المواطنين في شراء كافة مستلزمات الشهر الكريم والعيد وذلك بالإضافة إلى مصروفات الدراسة.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

من المنتظر أن تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الإجراءات المالية حيث يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 والتي تستمر لمدة 5 أيام وفقا للكتاب الدوري التي أصدرته وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك atm.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وجاء جدول الصرف كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 أول أيام صرف مرتبات موظفي الدولة.

يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 ثاني أيام صرف مرتبات موظفي الدولة.

يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 ثالث أيام صرف مرتبات موظفي الدولة.

يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 رابع أيام صرف مرتبات موظفي الدولة.

يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 خامس أيام صرف مرتبات موظفي الدولة.

قيمة زيادة مرتبات موظفي الدولة مارس 2024

جاءت قيمة زيادة مرتبات موظفي الدولة مارس 2024 وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يلي:-

تصل مرتبات موظفي الدرجة السادسة نحو 6 آلاف جنيه بزيادة بلغت نحو 500 جنيه.

تصل مرتبات موظفي الدرجة الخامسة نحو 6 آلاف و500 جنيه بزيادة بلغت نحو 550 جنيه.

تصل مرتبات موظفي الدرجة الرابعة نحو 7 آلاف جنيه بزيادة بلغت نحو 600 جنيه.

تصل مرتبات موظفي الدرجة الثالثة نحو 7 آلاف و500 جنيه بزيادة بلغت نحو 650 جنيه.

تصل مرتبات موظفي الدرجة الثانية نحو 8 آلاف جنيه بزيادة بلغت نحو 700 جنيه.

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تصل مرتبات موظفي الدرجة الأولى نحو 8 آلاف و200 جنيه بزيادة بلغت نحو 750 جنيه.

تصل مرتبات موظفي درجة المدير العام نحو 9 آلاف و200 جنيه بزيادة بلغت نحو 800 جنيه.

تصل مرتبات موظفي الدرجة العالية نحو 10 آلاف و200 جنيه بزيادة بلغت نحو 850 جنيه.

تصل مرتبات موظفي الدرجة الممتاز نحو 12 آلاف و200 جنيه بزيادة بلغت نحو 900 جنيه.

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