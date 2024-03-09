السبت 09 مارس 2024
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مصر

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

الخبز
الخبز

أخطرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المديريات على مستوى محافظات الجمهورية بمواعيد المخابز طوال شهر رمضان الكريم .

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز من العمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرًا على المواطنين.

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كما وجهت وزارة التموين بتكثيف الحملات طوال الشهر الكريم على المنشآت التموينية ومتابعة صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، إضافة إلى متابعة عمل المخابز، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية سواء من حيث وزن الرغيف أو الجودة، والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.

توجيه وزاري

فقد أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءً، بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرًا على المواطنين.

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كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية، والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج المواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن السيد الأستاذ الدكتور الوزير قد وجّه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كل الجهات الرقابية التابعة للمديرية، للتأكد من توافر وأسعار وجودة السلع وخاصة الأساسية بالأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكل أنواعها بمحطات خدمة السيارات.
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر أهلًا رمضان، وتوفير كل السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

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