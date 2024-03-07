الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين": الإفراج عن سلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج بـ720 مليون دولار

الإفراج عن سلع استراتيجية
الإفراج عن سلع استراتيجية ومستلزمات

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الإفراج عن سلع استراتيجية بـ230.90 مليون دولار، فضلًا عن مستلزمات إنتاج بـ490 مليون دولار، منذ الأول من مارس حتى أمس الأربعاء الموافق 7 مارس الجاري.

وتسعى أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، في إطار العمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

كما أعلن مجلس الوزراء عن التنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها.

كما نجحت الدولة في الاستمرار في العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرًا لتلك المنتجات والسلع.

وجرى التنسيق والتعاون المستمر بين المركزي والتموين لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرًا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقًا لطلبات وزير التموين.

 التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من جيبوتي لشهر رمضان وعيد الأضحى

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الغذائية للمواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة، وبتوجيه من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وصل إلى ميناء سفاجا صباح أمس مركب من جيبوتي على متنها عدد 5 آلاف رأس أبقار حية.

وقال وزير التموين والتجارة إن تلك الكميات قامت باستيرادها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لطرحها خلال موسم رمضان 2024 بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنيهًا للكيلو مشفى، ما يسهم في ضبط الأسعار بسوق اللحوم مع توفيرها بجودة عالية.

وأضاف المصيلحي أن تلك الكميات هي الدفعة الأولى من 20 ألف رأس تم التصديق على استيرادها من دولة جييوتي خلال مواسم رمضان وعيد الأضحى المبارك بغرض توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية للمواطن المصري بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد المصيلحي أنه تم التعاقد على كميات ضخمة من رءوس الماشية من السودان وجيبوتي بهدف طرحها في معارض أهلًا رمضان والمنافذ السلعية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلي مجمدة تم استلام 7 آلاف طن منها، وجارٍ توريد باقي الكميات بمعدل 2000 طن شهريًا.

وقال المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع يكفي مدة تصل إلى 12 شهرًا، ويتم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد، مؤكدًا أن التعاقدات التي أبرمتها وزارة التموين بهدف توفير اللحوم تكفي مدة عامين.

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