39 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز بأبوقرقاص فى المنيا

شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين المركز على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من التزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز المنتج للمواصفات، أسفرت عن ضبط وتحرير 39 مخالفة متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص شنَّت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص وإدارة التموين بالمركز، على المخابز البلدية المدعمة لضبط المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣٩ محضرًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري، لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا على صحة المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط المخالفات ومرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

وأشار إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها، مشددًا على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط المخالفات التموينية؛ للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز والتزام المحلات التجارية بالأسعار وفرض الانضباط التمويني بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا