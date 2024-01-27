المنيا تتلقى خطاب شكر تقديرا لجهودها في الرد على الشكاوى

تلقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية للقائمين على العمل فى خدمة المواطنين وفريق عمل مبادرة صوتك مسموع بالمحافظة وما تم من جهد فى حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم خلال عام ٢٠٢٣.



من جانبه، أعلن محافظ المنيا، أن منظومة الشكاوى قد تلقت ٨٠٧٩ شكوى على مدار عام ٢٠٢٣ منها ٥٥١١ شكوى فردية، و٢٥٦٨ شكوى جماعية حيث تم الرد عليها جميعًا وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة ٨١٧٤ شكوى فضلًا عن تنفيذ ١٤٣ شكوى واردة من فترة سابقة حيث تنوعت الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وخدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوى الهمم ومجتمع مدني.

وأكد نجاح المحافظة في تحقيق معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام ٢٠٢٣ وهو ما يشير إلى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى وسرعة التعامل معها حيث تراوح متوسط زمن الرد على الشكاوى ما بين الفورى وحتى ٩ أيام، فضلًا عن ثقة المواطنين بالمنظومة خاصة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى والحد من أسباب تكرارها.

كما أكد الاستمرار في التزام الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات .

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد استعرض دور الجهات التنفيذية في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمواطنين خلال عام 2023 من حيث سرعة وسهولة تقديم الخدمات، بالموقع الإلكتروني للمحافظة عن 14 خدمة خاصة ببوابة خدمات المحليات، إلى جانب نشر دليل خدمات المراكز التكنولوجية الموحد بمحافظة المنيا بإجمالي 56 خدمة يشمل المستندات المطلوب تقديمها والرسوم والمدة لكل خدمة.