عاجل.. بالأسماء.. إصابة 19 شخصا فى إنقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى مزار بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا حادث انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

على الفور انتقلت سيارات شرطة تأمين الطرق والإسعاف والحماية المدنية وتبين انقلاب سيارة رقم 268 ميكروباص بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

وتسبب الحادث في إصابة 19 شخصا هم: حسان. ع 24 عاما، وعابر. م 18 عاما، ودياب. م 29 عاما، ومحمد. خ 18 عاما، ويوسف. ش 21 عاما، ويوسف. أ 19 عاما، وعبد الرحمن. م 19 عاما، وعبد الرحمن. أ 22 عاما، وسويلم. ع 19 عاما، وسيد. أ 23 عاما، ومحمود. س 26 عاما، وعبد الرحمن. س 20 عاما، وعبد الرحمن. ش 27 عاما، وعمر. س 24 عاما، وهشام. ح 25 عاما، وسالم. م 18 عاما، وبلال. ر 17 عاما، وعبد الرحمن. ح 20 عاما، وأحمد. ع 32 عاما.

وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وضباط البحث الجنائي أن سبب وقوع الحادث هو انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، ما أدى إلى انقلابها، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية بالطريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.