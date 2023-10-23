الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب "ميكروباص" بالمنيا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 12 شخصًا بإصابات متنوعة في انقلاب سيارة  ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار شمال المنيا، إثر انفجار أحد الإطارات الخلفية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص رقم 6542 بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا هم محمد. م. ط 23 سنة، ومحسن. ج. ع 43 سنة، ورحمة.. م 15 سنة وهاجر. م 10 سنوات وحسن. ع. ع 41 سنة، وشخص مجهول الهوية 49 سنة في حالة غيبوبة ومنتصر. ا 19 سنة ومحمد. ف. م 31 سنة، وحنين. م. ف 9 سنوات وإسراء. م. ف 8 سنوات، ومليكة. م. ف 3 سنوات، وأميرة. س. ر 25 سنة.

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الصحراوي الغربي مركز بني مزار

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