الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البحارية ببني سويف

دراجة نارية
دراجة نارية

أمرت نيابة بني سويف بحبس 3 عناصر جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة لهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.

وأقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وأنهم نجحوا في سرقة  أكثر من 17 ددراجة نارية.

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وأوضح المتهون خلال التحقيقات، أنهم يقومون بسرقة تلك الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وأرشدوا عن أماكن إخفاء المسروقات.

وتعرف الضحايا على المسروقات، واتهموا التشكيل العصابي بسرقتها، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة بني سويف حبس 3 عناصر جنائية نطاق مراكز وأقسام المحافظة تشكيلا عصابيا سرقة الدراجات النارية جهات التحقيق سرقة تلك الدراجات النارية توصيل الأسلاك المجني عليهم

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