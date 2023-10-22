حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البحارية ببني سويف

أمرت نيابة بني سويف بحبس 3 عناصر جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة لهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.

وأقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وأنهم نجحوا في سرقة أكثر من 17 ددراجة نارية.

وأوضح المتهون خلال التحقيقات، أنهم يقومون بسرقة تلك الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وأرشدوا عن أماكن إخفاء المسروقات.

وتعرف الضحايا على المسروقات، واتهموا التشكيل العصابي بسرقتها، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.