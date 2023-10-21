السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة الهواتف من المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة. 

واقر المتهمان خلال التحقيقات، بأنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية. 

وأقر المتهمان أن الهواتف المضبوطة من متحصلات 6 وقائع سرقة، وأضافا بأنهما كانا في طريقهما للتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية شقيق أحدهما تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

تجديد حبس عاطلين سرقة الهواتف القاهرة

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