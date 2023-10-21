تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة الهواتف من المواطنين بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة.

واقر المتهمان خلال التحقيقات، بأنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

وأقر المتهمان أن الهواتف المضبوطة من متحصلات 6 وقائع سرقة، وأضافا بأنهما كانا في طريقهما للتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية شقيق أحدهما تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر.