الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث سير ببنى سويف

جثة
جثة

صرحت نيابة بني سويف بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية أمام حديقة عابدين فى بنى سويف، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. 

وكان ورد للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام حديقة عابدين، حيث تم التوجيه بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.

وأرسل مرفق إسعاف بنى سويف، سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل جثة شخص مجهول الهوية إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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