إصابة 10 أشخاص فى انقلاب 3 سيارات بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، إثر انقلاب 3 سيارات ملاكي في حوادث متفرقة بالطرق الصحراوية الشرقي والغربي والطريق الزراعي السريع بالمنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحوادث المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق البويطي، المتفرع من الصحراوي الغربي أمام الوحدة المحلية بصندفا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: فاروق أحمد فاروق 21 عاما، أحمد محمد 40 عاما، محمد أحمد 38 عاما، حسن أحمد 48 عاما، شقيقه رمضان 40 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار، وتم تقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية البرجاية في مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كل من: محمد أحمد 30 عامًا، مهندس، كيرلس كمال 30 عاما، مهندس، ويقيمان بمدينة المنيا، وتم نقلهما لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"، بالقرب من قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم رأفت محمد 77 عاما، بالمعاش، عز حامد 40 عامًا، ونجله أدهم 10 سنوات، ويقيمون في حلوان بمحافظة القاهرة.

وكان قد أصيب اليوم 5 أشخاص، إثر انقلاب 3 دراجات بخارية في أماكن متفرقة، بطريق الصعيد الزراعي السريع في محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفيات أبوقرقاص المركزي والتكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحوادث المحاضر اللازمة.