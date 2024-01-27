التنمية المحلية توضح تفاصيل الموجة 22 لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات تأتي وفق توجيهات الدولة المصرية ورئيس الوزراء للحفاظ على ممتلكات الدولة المصرية، وتم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والجهات المختصة المختلفة للعمل في هذا الصدد.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن بداية من الغد ستنطلق الموجة 22 لإزالة التعديات من على أملاك الدولة، وذلك وفق 3 مراحل، والتي تنتهي في 12 أبريل 2024، موضحا أنه خلال الأسبوع الماضي كان هناك عمل بشأن هذا الملف بشكل قوي من أجل التنسيق للموجة الـ 22 قبل البدء فيها.

تابع أن الموجة الـ 22 تم الاتفاق على المواجهة الحاسمة بالقانون مع رفض أي محاولات لتعطيل الإجراءات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية، مؤكدا أن وزير التنمية المحلية رفض ترك أي تعديات في المحافظات المنوهة، وتسجيل كافة حالات التعدي التي سيتم العمل عليها، ويوجد قاعدة بيانات رقمية بشأن التعديات التي سيتم التحرك بشأنها.