السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 7 آلاف شنطة سلع غذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار بملوي

اللواء أحمد السايس
اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة والتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار قامت الوحدة المحلية بالمركز والمدينة بتكثيف الجهود وتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين بكافة أحياء المدينة، في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين وتفعيل مبادرة "خفض الأسعار".

قام رئيس المركز والمدينة بتوضيح أن رضا مصطفى وأسامة سيبويه نائبا رئيس المدينة، وبالتنسيق مع إيمان إسماعيل مدير إدارة تموين المدينة، قاما اليوم السبت بتوزيع 3 آلاف شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه، تحتوي على (2 كيلو سكر وكيلو أرز وكيلو مكرونة وباكو شاي) لتوزيعها على المواطنين. تم التوزيع في منطقتي (درب الحمام بحي جنوب - عزبة عبدالعزيز بحي غرب المدينة) في إطار تفعيل مبادرة "خفض الأسعار".

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن إدارة تموين بندر ملوي قامت خلال الأسبوع الماضي بتوزيع 4 آلاف شنطة سلع غذائية في مناطق (ديمنيكو - 26 يوليو - الملكية القبلية - أبو نبيل - وبورسعيد حي شرق) في إطار تفعيل مبادرة "خفض الأسعار". وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي مستمرة في متابعة مبادرة خفض الأسعار وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في فتح المنافذ والمعارض لبيع هذه السلع في كافة أحياء المدينة والوحدات القروية التابعة لها، لتسهيل حصول المواطنين على هذه السلع والاستفادة من المبادرة. كما أكد على أن إدارة التموين مكلفة بالمتابعة الدائمة والمستمرة للمنافذ والمعارض للتأكد من وصول السلع الغذائية للمواطنين والمستحقين، ومنع أية محاولات لاحتكار هذه السلع أو محاولة الحصول عليها والتجارة بها في السوق السوداء.

 

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المنيا توزيع 7 ألاف شنطة سلع غذائية مبادرة خفض الأسعار مركز ومدينة ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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