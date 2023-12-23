استمرار أعمال الرصف بـ8 شوارع في مدينة ملوي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، قرب الانتهاء من أعمال رصف شارع عمر مكرم بحي شمال1 بالمدينة و7 شوارع آخري يتم رصفها ضمن خطة المشروعات لعام 2023 / 2024 وخطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه جار اليوم الانتهاء من اعمال رصف شارع عمر مكرم، وشارع محمود بتفرعاته، وجارى استكمال اعمال الرصف بشوارع « الحسينى ـ وعاطف بركات ـ والجمهورية ـ وثروت ـ واحمد عرابى ـ وسيف باشا »،وذلك تحت اشراف مديرية الطرق والنقل بالمنيا، وهندسة طرق ملوى.

وشدد رئيس المركز والمدينة، علي ضرورة سرعة الانتهاء من اعمال الرصف وذلك طبقا للمواصفات الفنية وتلافى كافة الملاحظات أثناء العمل، مؤكدًا بأن تنفيذ تلك المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه كلف، نائبه أسامة سيبويه بمتابعة اعمال الرصف بشوارع مدينة ملوى حيث قام نائب رئيس المركز بمتابعة اعمال رصف ش عمر مكرم بحى شمال١ المدينة، وبحضور مدير هندسة طرق ملوى، وعدد من الجهات المعنية، ذلك ضمن خطة المشروعات المركزية ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤، وخطة محافظة المنيا لرفع وتطوير كفاءة الطرق كونها اهم احد عناصر التنمية المستدامة

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها علي ضرورة الإنتهاء من أعمال رصف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية لرفع كفائتها، وتسهيل سير المواطنين والحركة المروية مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي حريصة علي الأنتهاء من أعمال رصف كافة الشوارع والطرق المدرجة ضمن خطة الرصف بالمدينة مشيرا إلي أن هناك شوارع تم رصفها لأول مرة بالمدينة خلال خطة العام الماضي كما تم ضم شوارع آخري أستجابة لمطالبات المواطنين.

أعمال رصف الشوارع بمدينة ملوي بالمنيا

أعمال رصف الشوارع بمدينة ملوي بالمنيا

أعمال رصف الشوارع بمدينة ملوي بالمنيا