محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

التقى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا وفد مؤسسة "حياة كريمة" برئاسة اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، بحضور د.محمد أبو زيد نائب المحافظ، والعقيد أحمد إسماعيل مدير مكتب المنيا لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

أكد محافظ المنيا أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حريص على التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية للمضي قدما للانتهاء من مشروعات المبادرة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، لافتًا إلى أن مشروع "حياة كريمة" استحق عن جدارة أن يطلق عليه لقب "مشروع القرن" كونه المشروع الوحيد في القرن الـ21 الذي يتضمن أهداف التنمية المستدامة، مثمنا الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة داخل المحافظة، مؤكدًا استمرار الدعم والتعاون الكامل مع المؤسسة لاستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية بقرى ومراكز المحافظة.

خلال اللقاء، قدم وفد مؤسسة حياة كريمة شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا والجهاز التنفيذي بالمحافظة على ما يبذلونه من جهد ميداني في المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة نحو تذليل العقبات بمواقع العمل المختلفة، مؤكدين أهمية استمرار توحيد الجهود والتعاون التام مع المحافظة لاستكمال باقي المشروعات الجاري الانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

كما تم استعراض الانتهاء من 32 مجمعًا خدميًا بالقرى المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، حيث تم التشغيل التجريبى لعدد 18 مجمعًا حكوميًا يقدم الخدمة لأهالى القرى فى ٣ مراكز بواقع ٤ مجمعات بمركز العدوة، و٥ بمركز ديرمواس، و٩ بمركز ملوى، إضافة إلى ١٤ مجمعا خدميا بقرى مركزي مغاغة وأبوقرقاص.