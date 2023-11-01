الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يتابع حجم الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة" بمركزي العدوة وأبوقرقاص

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تحظى بإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالي 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مليون و500 ألف مواطن في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار، بالمرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.


ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة، والتواجد على أرض الواقع وإزالة المعوقات، مشيرًا إلى أنه يعقد اجتماعًا دوريًا مناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة في جميع القطاعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء جميع الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.


وتابع أحمد خلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة، أعمال إنشاء وحدة طب أسرة (كفر عبد الخالق) ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بدائرة المركز لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة، وذلك منعا لوقوع الحوادث.


وفي سياق متصل، تابع الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، التسليم الإداري لمواقع الوحدات البيطرية ضمن مشروعات "حياة كريمة " بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة  بقريتي (أبيوها وبني موسي)، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات ومعايير الجودة الفنية المتبعة.

 

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير مباني تابعة للطب البيطري في العديد من القرى الأكثر احتياجًا، لتحسين أداء الخدمات البيطرية بالمناطق الريفية الموجودة بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمربين.

مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص

مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص
مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص
مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص
مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص
مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص
مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص
مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص
مشروعات حياة كريمة بمركزي العدوة وأبوقرقاص
محافظ المنيا مشروعات حياة كريمة مركزي العدوة وأبوقرقاص الدكتور فتيحي عبد العال مدير الطب البيطري بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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