ضمن "حياة كريمة.. الوحدات المحلية بمراكز المنيا تتابع نسب تنفيذ المشروعات بالقطاعات الخدمية

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف بمرحلته الأولى تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار في المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية ، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.



وفى ذات السياق، تابع عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نزلة البدرمان والتي تضم (مجمع الخدمات الحكومية ـ محطة مياه نزلة البدرمان)، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية والاستعداد للتشغيل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات الفنية والجودة ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.



وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس المركز والمدينة، عددا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية بنى حسن الشروق، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي عقبات لضمان سرعة إنجاز المشروعات والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المعد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كان المهندس رجب السعيد جبررئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قد تفقد أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص، مؤكداً أن المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميا وجاري عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يوميا.

مشروعات مبادرة حياة كريمة