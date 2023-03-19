الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس أبوقرقاص بالمنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بأبيوها (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا جولة رافقه خلالها على ظريف، رئيس الوحدة القروية بابيوها تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية ابيوها التي تقام ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي ستغير خريطة الريف المصري. 

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ووجه رئيس المركز خلال جولته إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية، مشددًا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.

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وأكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

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كما قام رئيس المركز والمدينة بجولة داخل معرض أهلاً رمضان بقرية بنى عبيد الذي يضم كل السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المعروضات فى معرض السلع الغذائية أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ توجيهات محافظ المنيا بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، وجشع التجار، مشيرًا إلى أن المعرض يستمر لمدة شهرين لتوافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين ولخدمة أكبر عدد من المواطنين.

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وتفقد رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات بقرية بنى عبيد وقرية جويد وتوصيل كابلات الألياف الضوئية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ابوقرقاص بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتوفير التغطية على توصيل شبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق السرعة لكافة قرى مركز ابوقرقاص.

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الجولات والمتابعات تأتي بناءا على توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا بمتابعة المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومتابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين 

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رئيس أبوقرقاص بالمنيا مشروعات حياة كريمة بقرية أبيوها معرض أهلا رمضان توصيل كابلات الألياف الضوئية قرية بني عبيد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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