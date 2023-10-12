محافظ المنيا: تم تنفيذ 6500 مشروع بتكلفة 140 مليار جنيه فى 9 سنوات

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، أن ما شهدته المنيا خلال السنوات العشر الأخيرة يمثل طفرة غير مسبوقة بكل المقاييس، وأن المشروعات الكبرى التى نفذت مؤخرًا على أرض المحافظة هي الدليل القاطع على أن صعيد مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية.

وأشار إلى إنفاق 140 مليار جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2023 فىيالقطاعات الخدمية المختلفة من إسكان وتعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي ومجمعات زراعية وتبطين ترع ومجمعات خدمية حكومية وطرق ومحاور، أعادت لعروس الصعيد بهائها ومظهرها الجمالي والحضاري كمحافظة سياحية رائدة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الذي استضافته جامعة المنيا تحت عنوان "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، واللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية السابق، وعدد من رموز العمل السياسي والتنفيذي وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، إلى جانب لفيف من أساتذة وطلاب جامعة المنيا.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " واحدة من المشروعات القومية العملاقة التي لم تشهدها مصر منذ عقود، واستطاعت تغيير وجه أكثر من 192 قرية من قرى محافظة المنيا في 5 مراكز بالمرحلة الأولى من المبادرة، وذلك من خلال تنفيذ 3209 مشروعات في 28 قطاعًا خدميًا متنوعًا بتكلفة تزيد على 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي لبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية.

وفي ختام المؤتمر، أكد الحاضرون أن الانتخابات استحقاق دستوري لكل مواطن وواجب ومسئولية وطنية داعين جموع المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والإدلاء بأصواتهم.

مؤتمر حكاية وطن بجامعة المنيا

مؤتمر حكاية وطن بجامعة المنيا

مؤتمر حكاية وطن بجامعة المنيا

مؤتمر حكاية وطن بجامعة المنيا

مؤتمر حكاية وطن بجامعة المنيا

مؤتمر حكاية وطن بجامعة المنيا

مؤتمر حكاية وطن بجامعة المنيا