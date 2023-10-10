محافظ المنيا: مصر تخوض عبورًا جديدًا بقيادة الرئيس السيسى نحو الجمهورية الجديدة

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المنيا بمناسبة مرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة، والعميد إيهاب بكرى المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أهالي المحافظة.

قدم المحافظ خالص التحية والإعزاز والتقدير لشهدائنا الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، مؤكدًا أن حرب أكتوبر استعادت فيها مصر مكانتها التي تليق بها بفضل قواتنا المسلحة الباسلة والتي ضحى أبناؤها الأبطال بكل غالٍ ونفيس لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في الحرب والمعارك وفى براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة، مؤكدًا أن مصر ما زالت تخوض معركة بناء وعبور جديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فمصر تسير بخطى ثابتة من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة للتنمية والبناء والتطوير على نسق فكرى واجتماعى وانسانى لتوفير حياة كريمة للجميع مستلهمة من روح أكتوبر المجيدة وروح أبطالها الذين صنعوا لوطنهم فخرًا جديدًا وأملًا في مستقبل أكثر إشراقًا .

وتضمن الحفل فيلمًا تسجيليًا حول انتصارات أكتوبر المجيدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى فقرات موسيقية وغنائية لفرقة التخت العربي بقيادة المايسترو الدكتور ياسر معوض، حيث قدمت مجموعة مختارة من الأغانى الوطنية التى تعبر عن فرحة المصريين بنصر أكتوبر وتغنى بها المصريون على مدار ٥ عقود منها ( يا أغلي اسم في الوجود – أحلف بسماها وترابها – صورة – بالأحضان – عظيمة يا مصر – علي الربابة – بلادي – يا حبيبتي يا مصر – قوم يا مصري – النهر الخالد)، بالإضافة إلى عرض فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى لمجموعة مختارة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية.

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة