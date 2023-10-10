الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: مصر تخوض عبورًا جديدًا بقيادة الرئيس السيسى نحو الجمهورية الجديدة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المنيا بمناسبة مرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة، والعميد إيهاب بكرى المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أهالي المحافظة.

قدم المحافظ خالص التحية والإعزاز والتقدير لشهدائنا الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، مؤكدًا أن حرب أكتوبر استعادت فيها مصر مكانتها التي تليق بها بفضل قواتنا المسلحة الباسلة والتي ضحى أبناؤها الأبطال بكل غالٍ ونفيس لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في الحرب والمعارك وفى براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة، مؤكدًا أن مصر ما زالت تخوض معركة بناء وعبور جديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فمصر تسير بخطى ثابتة من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة للتنمية والبناء والتطوير على نسق فكرى واجتماعى وانسانى لتوفير حياة كريمة للجميع مستلهمة من روح أكتوبر المجيدة وروح أبطالها الذين صنعوا لوطنهم فخرًا جديدًا وأملًا في مستقبل أكثر إشراقًا .

وتضمن الحفل فيلمًا تسجيليًا حول انتصارات أكتوبر المجيدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى فقرات موسيقية وغنائية لفرقة التخت العربي بقيادة المايسترو الدكتور ياسر معوض، حيث قدمت مجموعة مختارة من الأغانى الوطنية التى تعبر عن فرحة المصريين بنصر أكتوبر وتغنى بها المصريون على مدار ٥ عقود منها ( يا أغلي اسم في الوجود – أحلف بسماها وترابها – صورة – بالأحضان – عظيمة يا مصر – علي الربابة – بلادي – يا حبيبتي يا مصر – قوم يا مصري – النهر الخالد)، بالإضافة إلى عرض فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى لمجموعة مختارة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية.

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة

حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة
محافظ المنيا أحتفالية اليوبل الذهبي انتصارات أكتوبر دار الأوبرا المصرية مسرح ديوان المحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء