الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة

أسامة القاضي
أسامة القاضي

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

جاء في نص برقية التهنئة: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.. أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والازدهار.

إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دومًا شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية والجيش المصري العريق، وسيظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة ورايتها دائمًا عالية خفاقة".

كما بعث المحافظ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات والأفرع، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء والمحافظين.

وتقدم محافظ المنيا بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري، وأهالي محافظة المنيا بصفة خاصة، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء. 

محافظ المنيا برقية تهنئة للرئيس السيسي الذكري الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة برقيات تهنئة لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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