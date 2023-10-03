مدبولى: الرئيس السيسى كانت لديه دراسات تخطيط مصر ومنها "العاصمة الإدارية" (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عامي 2007 و2008 كان بداية التفكير لوضع خطة أو تخطيط للقاهرة، وجرى تكليف هيئة التخطيط العمراني من رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت، في وضع مخطط للقاهرة الكبرى وأين سيكون مقر الحي الحكومي الجديد.

مقترحات لأماكن مقر الحي الحكومي الجديد

وأضاف مدبولي، خلال لقائه الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم جمع مجموعة من أفضل العقول في مجال التخطيط العمراني اختاروا 5 مواقع، وقالوا إن هذه الأماكن يمكن أن تكون مقرًا للحي الحكومي الجديد، وهذه المواقع هي العاصمة الإدارية، منطقة شرق مدينة نصر، جزيرة الوراق، شمال القرية الذكية، ومدينة 6 أكتوبر.

وأوضح أن الخبراء قاموا بعمل دراسة على أفضل ما يكون، وأشاروا إلى أن هناك معايير معينة لاختيار المكان، لافتًا إلى أنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية كان هدفه بناء هذا البلد وتطويره.

وتابع: الرئيس السيسي عندما كان متقلدا منصبه كوزير للدفاع قبل إعلان نيته الترشح، كان لديه كل هذه المخططات تحت يديه، وكان لديه كل دراسات تخطيط مصر، ومنها مخططات العاصمة الإدارية.

وأردف: عندما أتيحت لي الفرصة بالجلوس معه، وجدته ملمًا بكل التفاصيل لمخطط مصر كلها الذي تم إعداده من قبل هيئة التخطيط العمراني.