الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولي: هيئة التخطيط الوحيدة المعنية بكل مشروعات التنمية العمرانية في مصر (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه قبل أن أتولى منصب وزير الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء كنت أشغل منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، لافتًا إلى أن هذه الهيئة هي الوحيدة المعنية بكل مشروعات التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، وهي التي تضع تصور رؤية تنمية الدولة كلها، وأيضًا المدن والمؤسسات الكبيرة. 

 

وأضاف مدبولي، خلال لقائه ببرنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد، وطبيعة المدن الكبرى مثل القاهرة الكبرى، تجاوزت الـ 22 مليون نسمة، وبالتالي المكان الذي كان يتواجد به الحكومة قبل الانتقال للعاصمة كان بمنطقة وسط البلد والقصر العيني تم بناءه منذ أكثر من 150 عامًا.

 

وتابع: المقرات الموجودة بمنطقة وسط البلد بعضها لم يكن مصمم خصيصًا على أساس أن يكون مقر حكومي. 

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