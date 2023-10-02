الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بعد انتصار أكتوبر.. ماذا قالت جولدا مائير وموشى ديان عن المصريين؟

جولدا مائير وموشى
جولدا مائير وموشى ديان

سيظل نصر أكتوبر المجيد ملحمة عظيمة ورمزًا خالدًا تفتخر به كل الأجيال، لأنه جسد بشكل عملي وأثبت كفاءة وعقلية المصريين ورفضهم للانكسار.    

بعد انتصار مصر على إسرائيل في حرب 6 أكتوبر ما هو رآي جولدا مائير وموشى ديان عن المصريين؟

  • كتبت جولدا مائير في كتابها "حياتي" عن حرب 6 اكتوبر وقالت:

سأتحدث عن كارثة وقعت على إسرائيل بسبب المصريين، لقد عشت كابوسًا سيظل يرافقني طوال حياتي.

  •  ويقول موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي في كتابة "قصة حياتي"عن حرب أكتوبر:

 بدأ العدو هجومه على إسرائيل من الجنوب والشمال، وكانت قواتهم البرية أكثر من قواتنا عشرات المرات، لقد كان عدد المشاة المصريين 100,000 ونحن 8500، وفي الشمال كان لدينا 5 آلاف مقاتل والسوريون 45 ألف مقاتل.

 وأخطر ما وجهناه أن المشاة الذين واجهناهم في حرب 6 أكتوبر يختلفون عن المشاة الذين واجهناهم وعرفناهم في 1967.

إليكم باقي التفاصيل في الفيديو:

 

نصر أكتوبر ملحمة عظيمة رمز خالد حرب 6 أكتوبر جولدا مائير موشي ديان

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