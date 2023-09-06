الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بـ"الأعلى للجامعات"

فرحات يستقبل رئيس
فرحات يستقبل رئيس لجنة التربية الرياضية بالأعلي للجامعات

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور حسين السمري، أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة حلوان، ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية، حيث جاء اللقاء في إطار بحث ومناقشة المستقبل الأكاديمي لتطوير كليات التربية الرياضية بنين وبنات بالجامعات، وفقاً للمتطلبات العالمية، واحتياجات سوق العمل . 

جاءت الزيارة على هامش مناقشته لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة ، هاجر جمال مهدي بعنوان "برنامج تنمية إدارية مقترح لتحسين الشفافية الإدارية، وكفاءة الأداء المؤسسي بوزارة الشباب والرياضية في ضوء رؤية مصر 2023".

وأعرب رئيس الجامعة، عن خالص ترحابه بالدكتور السمري، مثمناً الدور الكبير للجان القطاع في تطوير المنظومة التعليمية الرياضية، وتطوير اللوائح والمقررات الدراسية لتحقيق جودة التعليم، بأهم القطاعات الحيوية بالجامعات المصرية، مؤكداً علي التعاون المثمر بين جامعة المنيا ولجان القطاع لتحقيق رؤى التطوير في مختلف القطاعات العلمية، وتعظيم الميزة التنافسية بين الجامعات العالمية، وتحسين المنتج التعليمي للخريج.  

ومن جهته أعرب رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات ، عن سعادته بتواجده بجامعة المنيا، ومشاركته أساتذة الجامعة في الإشراف والمناقشات العلمية التي تثري المجتمع المعرفي بالجامعات، مشيداً بالتعاون المستمر بين لجان القطاع وإدارة الجامعة.  

كما رحب الدكتور طارق صلاح بضيف الجامعة مؤكداً على أهمية البحث العلمي ومشاركة علماء التخصص الباحثين في رؤاهم العلمية لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها في تعزيز دور كليات التربية الرياضية في ربط الخريجين بمهارات سوق العمل.

فرحات يستقبل رئيس لجنة التربية الرياضية بالأعلي للجامعات
فرحات يستقبل رئيس لجنة التربية الرياضية بالأعلي للجامعات
فرحات يستقبل رئيس لجنة التربية الرياضية بالأعلي للجامعات
فرحات يستقبل رئيس لجنة التربية الرياضية بالأعلي للجامعات
رئيس جامعة المنيا رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية المجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسين السمري رئيس قطاع التربية الرياضية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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