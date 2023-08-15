الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجلس الأعلى للجامعات يطلق أحدث دليل للبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية

أيمن عاشور
أيمن عاشور

 استعرض د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول إطلاق المجلس الأعلى للجامعات أحدث دليل للبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024، والذي يضم أحدث البرامج بكليات الجامعات الحكومية، والتي تقبل الطلاب في ضوء الحد الأدنى للقطاع المختص، وباقي الشروط المطلوبة. 

من جانبه، أكد د.مصطفى رفعت أن دليل البرامج الجديدة يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على الارتقاء بالعملية التعليمية، والاهتمام بمخرجاتها وفقًا لرؤية مصر 2030 للوصول إلى مستويات عالمية، تناسب وظائف المستقبل، وتدعم احتياجات الدولة المصرية، وتسهم في مواجهة تحديات التنمية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يهدف إلى توعية طلاب الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين بالبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية المصرية. وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن البرامج الدراسية الجديدة أصبحت من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة لرفع مهارات الخريجين بما يتلاءم والمتغيرات العالمية، والذي ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية خطت خطوات جادة وواثقة لإنشاء برامج جديدة، فضلاً عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية، بما يضمن إعداد خريج متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، مشيرًا إلى أنه في حالة الرغبة في الاطلاع على المزيد من المعلومات عن هذا الدليل يمكن الضغط على الرابط التالي:- https://scu.eg/news/media-release-on-the-new-programs-for-the-2023-2024-academic-year

 

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