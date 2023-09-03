رئيس جامعة المنيا يُتابع استعدادات الجامعة الأهلية لانطلاق العام الدراسي 2024

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية الجامعة الأهلية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024، والتأكد من انتهاء أعمال التوريدات والتجهيزات للفرش والأثاث والمدرجات والقاعات الدراسية، والمكاتب الإدارية، والمعامل التخصصية بمباني الجامعة لكافة القطاعات التعليمية، وهى القطاع الهندسي ( كلية الهندسة - وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي)، والقطاع الطبي ( كلية الطب البشري – كلية طب الاسنان – كلية العلاج الطبيعي – كلية الصيدلة) وقطاع العلوم الانسانية (كلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال.

وتفقد رئيس الجامعة المكونات الإنشائية للجامعة والتي تضم 9 مباني تشمل مبنى إداري، ومبنيان للقطاع الهندسي، وثلاث مباني للقطاع الطبي، ومبنى للعلوم الإنسانية، ومبنى معامل مركزية، ومبنيان للورش، والتي تم ربطها بكافة المرافق والخدمات اللوجستية.

وخلال جولته، تابع رئيس الجامعة انتظام اجراءات قيد الطلاب الجُدد المقبولين بكليات الجامعة الأهلية وبرامجها، وكذا الشهادات المعادلة والأجنبية والتي حُدد لحامليها موعد لتسليم أصول المستندات وأوراقهم الشخصية، اعتباراً من الثالث وحتى الرابع من سبتمبر الجاري؛ لإنهاء إجراءات قيدهم.

وأكد “فرحات” أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بملف جامعة المنيا الأهلية في ظل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي تهدف إلى تنوع فرص التعليم وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا ومنهاجها بما ينعكس علي العملية التعليمية وقدرتها التنافسية وتقديم خدمة تعليمية متميزة، لتتماشى مع الصرح التعليمي الذى يُعد طفرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات والبرامج التعليمية المتميزة في تخصصات مستحدثة تؤهل الملتحقين به لسوق العمل محليًا وعالميًا، وتُلبي تطلعات وجهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهاً إلى تذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير كافة سُبل الراحة لهم، وتسهيل إجراءات التحاقهم.