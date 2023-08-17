الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفدًا من وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات القائمة

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

استقبل الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة د. محمد المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وبدر عثمان مدير عام التعليم العالي والبحث العلمي، ودكتورة ياسمين علي باحثة بالإدارة العامة للتعليم العالي، ووليد كمال باحث بقطاع الخطة، وذلك خلال زيارتهم الميدانية للجامعة، للاطلاع والمتابعة للمشروعات الاستثمارية القائمة بالقطاعين التعليمي والمستشفيات الجامعية.
 حضر اللقاء من جانب الجامعة، الدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، وفردوس النزهي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديرو التخطيط والمتابعة بالجامعة.
 وبدأت الزيارة بتفقد المشروعات الإنشائية بالقطاع التعليمي بالمبني الجديد لكلية دار العلوم، ومبني ملحق الكلى، والمستشفى الجامعي الجديد ثلاثي الأجنحة، وملحق العمليات الملحق به، إلى جانب قيام الوفد بزيارة تفقدية لجامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة.
 وشهد اللقاء استعراض رئيس الجامعة لكل المشروعات القائمة بالجامعة لخدمة العملية التعليمية والقطاع الصحي، والخطط المستقبلية لها، إلى جانب دراسة توفير الدعم المالي للمشروعات المتوقع تنفيذها على مراحل خلال السنوات القادمة، وتعزيز الجهود والدعم المالي من قبل الوزارة لإنشاء مبني إسكان طلابي جديد وتطوير المباني التعليمية بكليات طب الأسنان والهندسة والعلوم.
 وأشاد الوفد بمجهودات الجامعة في ضوء ما واجهته من صعوبات وتحديات لتكثيف العمل وإنهاء المشروعات، مثمنين التعاون المثمر بين الوزارة والجامعة، بما يحقق رؤية الدولة لتطوير ملف التعليم العالي، وما شهده من طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية.

جامعة المنيا وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات بالقطاعي التعليمي والمستشفيات الجامعية الدكتور باسم عبد الحكيم امين عام الجامعة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

الأكثر قراءة

"النقل" توفر طريقة جديدة لحجز تذاكر السكة الحديد

"الهجرة" تدعو المصريين بالخارج لسرعة التسجيل فى مبادرة "تسوية المواقف التجنيدية"

ضبط وإيقاف 8 حالات بناء مخالف فى "مغاغة" بالمنيا

القصة الكاملة لتورط أمريكا فى الحرب البيولوجية ونشر فيروسات قاتلة

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التين خلال أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس