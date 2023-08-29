الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس جامعة المنيا: 10 سبتمبر بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أجتماع مجلس جامعة
أجتماع مجلس جامعة المنيا

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، الذي عقد بحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.  

وفي مستهل الجلسة رحب رئيس الجامعة بأعضاء المجلس والعمداء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم، مستعرضاً خطة الجامعة واستعداداتها لبدء العام الجامعي الجديد، واستقبال طلابها، ومتابعة أعمال صيانة المدرجات والمعامل، ومراجعة السلامة الإنشائية للمباني، ورفع كفاءة المدن الجامعية؛ استعداداً لبدء أعمال التسكين للطلاب، موجهاً على ضرورة سرعة إعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق الدراسية بالكليات في موعد أقصاه منتصف سبتمبر القادم، حرصاً على انتظام العملية التعليمية. وأكد د. فرحات على تعزيز الجهود بالكليات لتحديث لوائحها عن طريق التحول من النظم التعليمية القديمة، للعمل بنظام الساعات المعتمدة لأكبر عدد من الكليات خلال العام الدراسي الحالي والقادم طباقاً لمنظومة معايير الجودة، واللوائح الاسترشادية للمجلس الأعلى للجامعات، بما يساهم في جذب الطلاب الوافدين، وتأهيل الطلاب لمواكبة سوق العمل المستقبلي، وربط الطالب بالجامعة، وتخفيض سنوات الدراسة.

وفي نفس السياق أعلن رئيس الجامعة عن بدء أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا للعام الدراسي 2023/2024 اعتباراً من 10 سبتمبر القادم وتستمر حتى الأول من أكتوبر لجميع الكليات، ويخصص الثاني من أكتوبر لتخلفات جميع الكليات.  

وفي إطار تحسين مخرجات البحث العلمي بالجامعة وتشجيع هيئة التدريس لنشر بحوثهم بالدوريات العلمية العالمية؛ أقر مجلس الجامعة اعتماد موافقته علي زيادة مكافأة النشر الدولي بنسبة 35% للباحثين الناشرين أبحاث علمية ذات معامل تأثير بمجلات علمية مرموقة، معلناً تقييم اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالكليات بإجمالي 600 بحث علمي ممن انطبقت عليهم الشروط من بين 744 بحثاً من إجمالي البحوث المقدمة، وتصدر كلية الهندسة بأعلى الكليات نشراً لأبحاثها دولياً لعدد 168 بحثاً، تلاها الصيدلة 142 بحثاً، ثم العلوم 119 بحثاً، والطب 92 بحثاً، فالحاسبات والمعلومات 45 بحثاً، والزراعة 30 بحثاً. على صعيد اخر تم اقرار قواعد عامة لتوزيع عائد بعض الخدمات بهدف تعزيز رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية وكذا بتخصيص نسبة لتحسين أحوال العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

واستمع المجلس إلي عرضاً تقدمياً للدكتور أحمد شوقي ظهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، أوضح فيه نتائج الزيارات الميدانية والمحاكاة التي أجراها مركز ضمان الجودة والاعتماد لجميع كليات الجامعة لقياس مدى استعدادهم للتقدم للاعتماد، وتطبيقها لمعايير الاعتماد الاكاديمي المؤسسي والبرامجي، والتي قامت بمراجعة الخطط الاستراتيجية بالكليات ووحداتها للجودة، وخطتها، وانجازاتها، والجداول الزمنية لأنشطتها، ورؤيتها ورسالتها، وتوصيف المقررات الدراسية، وذلك تحقيقاً لخطة الجامعة وقرار مجلس الجامعة بتقدم البرامج الخاصة، والكليات ذات الأقل من 4 برامج مؤسسياً كأسبقية أولى، وإعادة الاعتماد للكليات المعتمدة وتقدم باقي الكليات للاعتماد خلال عامين، استعداداً لتقدم الجامعة لاعتمادها مؤسسياً.  

كما أعلن المجلس عن بدء أعمال التطوير ورفع كفاءة فندق الجامعة اعتباراً من أول سبتمبر، كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية التفاهم المبرمة بين جامعة المنيا وجامعة هيلدسهايم الألمانية، والممولة من مؤسسة التعاون والتبادل الأكاديمي الألمانية DAAD في مجال ترميم الآثار، والتي تستهدف التدريب والتبادل الطلابي بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من كليتي الفنون الجميلة والآداب، ضمن مشروع المرممون والآثاريين - ثقافة التفاهم والحفاظ وتفهم الثقافة المادية. كما وافق المجلس علي صرف مكافأة ألف جنيه لكل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في كل من القطاع التعليمي والمستشفيات، وذلك نظراً لما بذلوه من جهد متواصل ومستمر للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

الطلاب المرشحين الجدد جامعة المنيا أعمال الكشف الطبي مكافأة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس مجلس الجامعة

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