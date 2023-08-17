7 كليات جديدة بالجامعة الأهلية و5 برامج بـ"المنيا"

تبدأ الدراسة في 7 كليات جديدة و5 برامج دراسية بجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنيا الحكومية، خلال العام الدراسي الجديد 2023 - 2023.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، أن هناك سبع كليات ستنطلق بها الدراسة في العام الدراسي الجديد بجامعة المنيا الأهلية وهذه الكليات هي: الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ( برنامج الصيدلة الأكلينيكية فارم دي) وكلية العلاج الطبيعي والهندسة ( برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية) وكلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي وكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال (برنامج الدعاية والإعلان والعلاقات العامة).

وأوضح رئيس الجامعة، أنه فيما يخص التقدم للالتحاق بكليات جامعة المنيا الأهلية فالتقدم والدفع إلكتروني فقط ولا يوجد تقدم مباشر، علماً بأن الرسوم الإدارية للتقدم لا ترد في كل الأحوال، مشيرًا إلى أن النظام يعمل جيدا وكل من تقدم من الطلاب، ونفذ عملية الدفع، وتم تفعيل طلبه وسيصله رسالة تأكيد على إتمام إجراءات التقدم خلال ساعات بها حساب سرى للدخول على المنظومة مرة أخرى (من خلال ايقونة الاستعلام وتعديل الرغبات على النظام) لطباعة ايصال التقدم أو تعديل الرغبات، انتظاراً لنتيجة التنسيق وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة والدولية وأي شهادة اخرى غير الثانوية العامة التقدم أيضا يكون على نفس الرابط ونفس البيانات باستثناء المحافظة يكتب بدل منها بلد الحصول على الشهادة ورقم الجلوس يكتب ستة ارقام واحد (111111) بدل من الستة ارقام الخاصة برقم جلوس الثانوية العامة ونظام التقدم مفتوح حتى الثانية عشر من ظهر يوم الجمعة ١٨ اغسطس. وسيتم بعدها الغلق والفرز على ان تعلن نتيجة التنسيق الداخلي يوم الاثنين الموافق ٢١ أغسطس.

وأضاف رئيس الجامعة، أن حامعة المنيا الأم ستشهد أيضا إطلاق 5 برامج جديدة خلال العام الدراسي 2023 - 2024 وهي برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة بكلية السياحة والفنادق وبرنامج اللغة الأسبانية والترجمة بكلية الألسن، وبرنامج إعداد معلم التربية الخاصة بكلية التربية للطفولة وبرنامج الميكانرونيات والروبوتات الصناعية وبرنامج البتروكيماويات بكلية الهندسة.