الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعيينات جديدة في 3 كليات بجامعة المنيا

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات

أصدر د.عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عدد من القرارات بتعيين وكلاء لكليات العلوم والهندسة والزراعة وذلك استكمالاً للقرارات التي سبق وقد أعلنها لعدد من القيادات الجامعية؛ حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد .

وجاءت قرارات التعيين كالتالي: دكتور نادى حجازي عبد الوهاب محمود، وكيلاً لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب ودكتور صفوت وليم زكى محمود وكيلاً لكلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.ودكتور أبو هشيمة مصطفى السيد احمد وكيلاً لكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ودكتورمحمد على حسن أحمد مراد وكيلاً لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ودكتور مصطفى احمد كامل محمد وكيلاً لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودكتور حمدي إبراهيم محمود ابراهيم الزراعة، وكيلاً لكلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب ودكتور محى الدين محمد عبد العظيم السعيد العطار، وكيلاً لكلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.  

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشرافية والمتابعة داخل كلياتهم ورسم الإطار العام لسياسات العمل، إلى جانب المساهمة في معاونة القيادات الجامعية في تبني رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية، في تعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلى جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.

جامعة المنيا قرارات جديدة تعيين وكلاء لكليات العلوم والهندسة والزراعة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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