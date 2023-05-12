الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة ملوي بالمنيا يتابع أعمال الرصف بشارعي الجيش والأهرام

رئيس ملوي يتابع أعمال
رئيس ملوي يتابع أعمال رصف الشوارع

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارع الجيش والأهرام بتفرعاتهما بمدينة ملوي، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا وهندسة طرق ملوي، مؤكدًا مواصلة الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

من جهته، أكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، تتابع أعمال الرصف وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية ورفع كفائتها بكل أحياء المدينة لتسهيل سير المواطنين والحد من وقوع الحوادث، مشيرًا إلى أنه كان قد تم الانتهاء من رصف عدد من الشوارع الرئيسية والمهمة بالمدينة، وجارٍ متابعة باقي الشوارع المدرجة بالخطة حتى يتم الانتهاء من أعمال الرصف بها، مؤكدًا أن الوحدة المحلية بملوي بالتعاون مع مديرية الطرق التي تقوم بتنفيذ أعمال الرصف حريصة على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف بكل الشوارع طبقًا للجدول الزمني المحدد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

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ملوي بالمنيا متابعةاعمال الرصف شارعي الجيش والاهرام المهندس ايليا دانيال مدير طرق ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

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