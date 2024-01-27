إزالة وإيقاف 21 تعديًا ومخالفات بناء بـ3 مراكز في المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت جهودها فى ازالة التعديات ونفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١١ حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث شن على الكيال نائب رئيس المركز وياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والاشغالات بالمركز حملة مكبرة لازالة التعديات بقريتى القيس والحسينية وأحياء المدينة اسفرت عن ازالة ١٠ حالات تعدي بالبناء المخالف على ارض زراعية بأجمالى مساحة ٦ قراريط و١٠ أسهم كما قام أيمن يوسف رئيس حي شرق بإيقاف أعمال لبشة(حصيرة) بقطعة أرض مساحتها ١٥٠ متر بشارع متفرع من شارع عمر بن الخطاب وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أنه تم رصد عدد من المخالفات بمعرفة رضا مصطفى واسامه سيبويه نائبا رئيس مركز ملوى، حيثُ تم التصدى وازالة حالة بناء بالدور السادس علوى بشارع الجلداوى بحى جنوب المدينة،كما تم التصدى لاعمال تعديل بالدور الثالث بجوار المستودع، والتصدى لأعمال بناء بالدور الرابع علوى بشارع ٨٩،حيثُ تم التحفظ على المعدات المستخدمة فالبناء وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين جاء ذلك بحضور اشرف حسانين مساعد رئيس المدينه وعمر ابراهيم رئيس حى جنوب المدينة وصابر محمد مدير الاشغالات وفنيين التنظيم بالحى وعدد من الجهات المعاونه.

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحليه بقرى بنى محمد سلطان وطوخ الخيل نظمت حمله مكثفه لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعيه واراضى املاك الدوله ومن خلال الحمله تم رصد وتنفيذ إزاله فوريه لحالتى تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ٢١٨ م وبياناتها كالاتى: حاله بقرية طوخ الخيل تعدى على اراضى زراعية حفر أساس بمساحة ١٨ سهم وحالة بقرية محمد سلطان تعدى على اراضى زراعية مبانى بمساحة ١٢ سهم وتم التعامل الفورى معهم وإحالة المخالفين للنيابه العامه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ٣:حالة تعدى بناء مخالف بدون ترخيص بـ “حي غرب " المدينة بمساحة ٢٤٠ متر وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات وتم إيقاف وإزالة الحالات خلال حملة تحت إشراف هشام الضوى نائب رئيس المدينة ووليد فرحان رئيس الحى وايهاب محمود سكرتير الحى وفنى التنظيم كما رصد قسم التنظيم بقرية بنى محمد سلطان حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ١٠٩ متر وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه وتمكن حى جنوب المدينة من إيقاف وإزالة حالتى تعدى بالبناء بدون ترخيص بشارع راشد عبارة عن شروع فى بناء الدور السادس وتم التحفظ على مواد البناء وتم تنفيذ الإزالة وعمل اللازم قانونا وإحالة المخالف للنيابة العامة،تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس مدينة المنيا وايمن حسانين رئيس الحى وشريف أحمد سكرتير الحى ومهندس التنظيم والمتغيرات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا