الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور وفحص 17 ألف رأس ماشية خلال عام بالمنيا

تحصين المواشي والطيور
تحصين المواشي والطيور بالمنيا

 

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الحيوانية والداجنة مع الحفاظ على صحة المواطنين.


وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا بتحصين ما يقرب من مليون و3 آلاف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور خلال العام الماضى لرفع المناعة سواء تحصين بالحضانات أو تحصين للتربية المنزلية بمقابل مادي أو حول البؤر والاشتباهات، إلى جانب تفعيل لجان التقصى النشط وسحب عينات للتأكد من خلوها من فيروس انفلونزا الطيور وخاصة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى تنظيم 686 ندوة ارشادية لمربى الدواجن وأصحاب المزارع والعاملين في مجال صناعة الدواجن للتوعية بضرورة التحصين وأخذ العينات حفاظا على تنمية الثروة الداجنة والنهوض بها وصحة وسلامة المواطنين.


وفى مجال تنمية الثروة الحيوانية، اوضح مدير المديرية انه تم خلال العام الماضى فحص8445 رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص 2943 رأس ضد السل البقري، كما قامت المديرية بتحصين 5801 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

 

`يذكر أن مدير مديرية الطب البيطري، كان قد سبق وأستعرض جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع علي مدار الشهرين الماضيين حيث تم تحصين 352 ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 21500 رأس ماشية عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية، لافتًا إلي زيادة عدد الرؤوس المحصنة عن مثيلتها في العام السابق نتيجة لزيادة وعي المربين بأهمية التحصين بما يحقق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.


وأضاف مدير المديريةً، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومُدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد 572 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضهُ، ومدى خطورتهُ على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنهُ.

 

 

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بيطري المنيا تحصين مليون طائر أنفلونزا الطيور تحصين 17 ألف رأس ماش الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري

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