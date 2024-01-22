"تموين المنيا" يضبط 93 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق

أعلن محافظ المنيا، ضبط 93 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تموينية تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.



وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين بالمنيا والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.





من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان)، و33 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية - ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية والتي تتم بالتنسيق بين الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع والجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدن والقري التابعة لها لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

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