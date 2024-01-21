محافظ دمياط تفتتح معرض "أوكازيون" للأثاث بالمنيا

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بملف تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وإعداد خارطة طريق لتحقيق التنمية بهذا القطاع الصناعي الوطني الهام الذى تشتهر به دمياط منذ سنوات طويلة، والاستفادة من المهارة الفريدة التي يتمتع بها الصانع الدمياطي، وذلك بالوصول بهذه الصناعة ليس فقط على المستوى المحلى بل والدولي أيضًا.

جاء ذلك خلال إفتتاح معرض "اوكازيون" للأثاث بمحافظة المنيا، المقام على كورنيش النيل بمدينة المنيا ويستمر لمدة شهر، ويضم أكثر من 20 شركة من صناع وتجار الموبيليا والاثاث وذلك لدعم الصناعة المصرية وتسويق المنتجات المحلية وخلق أسواق جديدة تحقق نموًا وتوسعًا في تلك الصناعات وتشجيع أصحاب المهن والحرف اليدوية جاء ذلك بحضور محافظ المنيا ونائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وأحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وعدد من أعضاء غرفتي التجارة بالمنيا ودمياط.

وأكدت محافظ دمياط بدء تفعيل الشراكة بين الغرفة وإحدى الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي وفقًا للبروتوكول المبرم بين الجانبين، مشيرة إلى أن تواجد الشركات بالمعرض سيحقق رواجًا تجاريًا وسيساهم في زيادة حجم المبيعات لما تقدمه من تيسيرات بالسداد بالتقسيط، خاصة بعد الإعلان عن إتاحة التقسيط بدون فوائد وعلى ستة أشهر لأول أسبوع بالمعرض.

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