معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بأحياء وقرى أبو قرقاص

تابع تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض الشوارع بمدينة أبوقرقاص للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف التي تنفذها وحدة الرصف والإنشاءات بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الطرق والنقل، حيث تشمل إعادة رصف (شارع القضاء ـ شارع الفاتح ـ شارع المنشية ـ شارع المروة) وتقاطعاتها، إلى جانب إعادة رصف منزَل المحكمة وتبليط جنوب شارع الجمهورية واستكمال شارع الزمالك وتقاطعاته، بإجمالي أطوال تصل الى 7،34 كم، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024.



وأشار رئيس المركز إلى أن الوحدة المحلية تسلمت 2 قلاب لدعم منظومة النظافة والتجميل بالمركز، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي، إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة الدورية للحملة الميكانيكية للمساهمة في أعمال الوحدة المحلية من نظافة وإنارة وتجميل أحياء وقرى أبوقرقاص.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد سبق وأعلن تسليم مركز ومدينة ملوى دفعة معدات جديدة لدعم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالاهتمام ورفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضا المواطنين، من خلال الارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

ومن جانبه، أوضح اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية تسلمت دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث تسلمت مكبسين، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى وتحسين البيئة المحيطة للمواطن، والتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة وصحية وخفض َمعدلات التلوث البيئي.

وشدد رئيس المركز على مسئول الحملة الميكانيكية، على ضرورة الحفاظ على هذه المعدات وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها.

معدات جديدة لتدعيم منظومة النظافة بأبوقرقاص بالمنيا