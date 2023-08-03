"التمكين الاقتصادي للمرأة" في ندوة لوحدة تكافؤ الفرص بأبوقرقاص بالمنيا 

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول "التمكين الاقتصادي للمرأة" وذلك ضمن مبادرة "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، حيث عقدت الندوة بالوحدة المحلية لقرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

حضر الندوة تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ومحمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة وعلى عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بأبيوها و فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ودكتورة ريهام يحى عبد الرازق استشاري التغذية العلاجية وهيثم سمير الببلاوى مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محمود عطيه مدير وحدة تكافؤ الفرص بمركز أبو قرقاص وعزة محمد الجندى مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمديرية القوى العاملة، والعديد من أهالي وسيدات القرية، وتم خلالها تكريم عدد من السيدات الناشطات، ولاقت الندوة أستحسان الحاضرين والذين طالبوا بتكرار مثل هذه الندوات الهادفة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الندوة تأتي في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإداراتها بمختلف المراكز، ووحدة حياة كريمة، والوحدات الفرعية على مستوى المدن، والقرى، وعقد الندوات التثقيفية الميدانية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا المهمة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى أن الندوة أوضحت الكثير من المفاهيم والأمور التي تستفيد منها المرأة في المجال الاقتصادي.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هناك توجيهات وتكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة وتكثيف عقد الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات وبجميع القري التابعة للمركز، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تقدم كافة سبل الدعم والمساعدات اللازمة لعقد مثل هذه الندوات والعمل على استفادة أكبر عدد من المواطنين وخاصة أهالي القري من هذه الندوات.

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