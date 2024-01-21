إصابة 15 إثر تصادم ملاكي وميكروباص في الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

اصيب 15 شخصا فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، بالقرب من طريق بلنصورة الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخص، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 15 شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي

إصابة 16 إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي

وكانت محافظة المنيا قد شهدت أمس السبت حادث اصيب خلاله 16 شخص اثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار علي نطاق محافظة المنيا،تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب الطريق الصحراوي الغربي المار علي نطاق محافظة المنيا وتحديدا امام مصنع سكر ملوي الكائن بطريق قرية تونا الجبل. علي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،وتبين اصابة 16 شخص ما بين أطفال ورجال وسيدات جميعهم عمال مزارع أصيبوا بإصابات متفرقة جراء الحادث ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد وكسور. تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتحرر محضر عن الحادث،وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.