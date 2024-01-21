الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 15 إثر تصادم ملاكي وميكروباص في الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

اسعاف
اسعاف

اصيب 15 شخصا فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، بالقرب من طريق بلنصورة الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا قد تلقت  إخطارا يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخص، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 15 شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي 

 إصابة 16 إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي 

وكانت محافظة المنيا قد شهدت أمس السبت حادث اصيب خلاله 16 شخص اثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار علي نطاق محافظة المنيا،تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق . 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب الطريق الصحراوي الغربي المار علي نطاق محافظة المنيا وتحديدا امام مصنع سكر ملوي الكائن بطريق قرية تونا الجبل. علي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،وتبين اصابة 16 شخص ما بين أطفال ورجال وسيدات جميعهم عمال مزارع أصيبوا بإصابات متفرقة جراء الحادث ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد وكسور. تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتحرر محضر عن الحادث،وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيا إصابة 15 شخص تصادم ملاكي بميكروباص الطريق الصحراوي الغربي مستشفي ملوي التخصصي

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليتي الزراعة والعلوم في أسبوعها الأخير

تحرير 27 مخالفة تموينية في المنيا

معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بأحياء وقرى أبو قرقاص

محافظ المنيا يكلف السكرتير العام بتفقد بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

إزالة 33 حالة مخالفات بناء عشوائي في مراكز بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على 1871 حالة ضمن "حياة كريمة" بقرية طحا الأعمدة بالمنيا

رئيس "مياه المنيا" يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية

الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا

الأكثر قراءة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

بعد نشرها صورا وتسجيلات له مع فتيات.. تعرف على العقوبة القانونية لزوجة صلاح محسن

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة