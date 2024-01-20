السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا

اللواء أحمد السايس
اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، متابعة أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024  حيث واصلت أعمال رصف الشوارع ورفع كفاءة الطرق داخل المدينة، كما تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع لتسهيل حصول المواطنين على رخص بالبناء داخل الحيز العمراني.

 

قال رئيس مركز ومدينه ملوي، إنه كلف بـمتابعة أعمال وضع طبقة الإسفلت بشارع عاطف بركات بتفرعاته، بحى شمال١ المدينة. 

 

 

وأوضح أن هذه المتابعات تأتى فى إطار متابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /02024، وتوجيهات اللواء  أسامة القاضى محافظ المنيا، ببذل الجهود لمتابعة معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات، ومتابعة تنفيذ ما تقدمه الدولة المصرية لرفع مستوى المعيشه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينه ملوي في مختلف القطاعات

 

وأعلن رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بالعزب والنجوع ( نجع النزيز ونور الدين بدروة ـ عزبه سمعان بالبرشا ـ عزبة المبانى بقلندول)، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن المواطنين للحصول على رخصة بناء داخل الحيز العمراني بقرى مركز ملوى والقضاء على البناء المخالف والعشوائيات.

 

وأشار إلى أن هناك توجيهات من محافظ المنيا بسرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين للحصول على رخصة بناء داخل الحيز العمراني للقضاء على البناء المخالف.

الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا

الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا
الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا
الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا
الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا
الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا
الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا
المنيا رصف شارع عاطف بركات الخطة الاستثمارية حي شمال 1 بملوي أعتماد الحيز العمراني عزب ونجوع ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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