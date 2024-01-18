الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ضمن "حياة كريمة".. توقيع الكشف على 1711 مريضا خلال قافلة طبية بالمنيا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية منبال بمطاي ضمن حياة كريمة لصحة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1711 مريضا خلال قافلة طبية بقرية منبال التابعة لمركز مطاي شمال المحافظة على مدار يومي 15 و16 يناير الجاري وتقديم العلاج بالمجان.

وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

القافلة شملت 8 تخصصات طبية

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1711 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت عدد 365 حالة جراحة، 399 حالة أطفال، 364 باطنة، 102 نساء،65 أسنان، 199 جلدية، 159 حالة أنف وأذن، 58 تنظيم الأسرة، إلى جانب إجراء 222 تحليلًا مختلفا و16 أشعة سينية وموجات صوتية و125 كشف مبكر للضغط والسكر وإجراء خلع أسنان لعدد 11 حالة بعيادة الأسنان وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 178 مترددًا.

إدارة الثقافة الصحية 32 ألف و613 ندوة للتوعية

يذكر ان وكيل وزارة الصحة بالمنيا، كان قد سبق وأعلن أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية نفذت خلال العام الماضى، 32 ألف و613 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع استفاد منها ما يقرب من نصف مليون مواطن، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائى مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية إلى تنفيذ 28593 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، و3338 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى عقد 1134 لقاءا جماهيريا و682 ندوة بالقوافل العلاجية الحكومية بقرى المحافظة، بالإضافة إلى تقديم 1883 مشورة عامة حيث بلغ عدد الحضور بالندوات 497 ألف و864 مترددا.

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صحة المنيا قافلة طبية الكشف علي 1711 حالة قرية منبال بمركز مطاي مبادرة حياة كريمة

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