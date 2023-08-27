الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 97 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بمطاي

زراعة أشجارضمن مبادرة
زراعة أشجارضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وذلك بالطرق والشوارع ومداخل القري والميادين حيث تمكنت من زراعة 97 شتلة شجرة جديدة بالطريق الدائري 

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاي واصلت تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار حيث تم زراعه عدد 97 شتلة بونسيانا وجوكاسيا بالطريق الدائرى علي جانبي الطريق الدائري في زمام حي شمال المدينه وعلى جانبي طريق ٢٤٢.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن اداره تخطيط وتجميل المدينه قامت بري الأشجار المزروعه بالطريق الدائرى كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤيه بطريق مصر اسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع اداره الطريق الدائري والحمله الميكانيكيه بمركز ومدينه مطاي، مؤكدا علي الأستمرار في هذه الأعمال للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تاتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  بالمتابعه الدائمة والمستمرة  للمبادره الرئاسيه لزراعه ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين،مشيرا إلي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التنبيه وتحذير كل من يقترب من هذه الأشجار ومحاولة الإضرار بها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

زراعة أشجارضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجارضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجارضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجارضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجارضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجارضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجارضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجارضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
المنيا زراعة 97 شجرة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة الطريق الدائري بمطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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